Llega el Pepe y Teo Opinan en vivo a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mancuerna de Pepe y Teo llegarán a esta capital michoacana en un show en vivo que además será grabado para su canal de YouTube.

Los creadores de contenido para la comunidad LGBTQ+ regresarán a Morelia, donde en febrero de 2020 tuvieron un sold out con su show "Esto No Es Stand Up ¿O Sí?".