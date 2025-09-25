Liberación manda mensaje previo a su concierto en Morelia

El mensaje fue difundido a través de plataformas como Facebook, donde la agrupación señaló su entusiasmo por reencontrarse con sus fans en la capital michoacana.

“Los invitamos este lunes 29 de septiembre a nuestra presentación en vivo desde la Plaza de la Catedral, donde estaremos con todos nuestros éxitos. ¡Los esperamos, no falten!”, se lee en la publicación.

En esta ocasión, el evento será de acceso libre y gratuito, lo que se prevé atraerá a cientos de seguidores de la agrupación.

Grupo Liberación, con más de cuatro décadas de trayectoria, es uno de los referentes de la música grupera romántica en México, con éxitos como “Ese loco soy yo”, “Enamorado de un fantasma” y “Acaríciame”, temas que probablemente formarán parte del repertorio durante su presentación.