La MS, El Recodo, Primavera y más, en fiesta de Uriangato, a 40 minutos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tradicional Feria Decembrina de Uriangato, Guanajuato, se celebrará del 19 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, y este año reunirá un cartel de primer nivel con artistas nacionales e internacionales, a solo 40 minutos de Morelia.

El evento se ha convertido en uno de los más esperados del Bajío por su variedad de espectáculos musicales, presentaciones culturales y ambiente familiar.

En esta edición, el programa incluye a:

Conjunto Primavera (19 de diciembre)

Natalia Jiménez (20 de diciembre)

Banda MS de Sergio Lizárraga (21 de diciembre)

Lucha Libre AAA (26 de diciembre)

Alicia Villarreal (27 de diciembre)

Los Inquietos del Norte (28 de diciembre)

Banda El Recodo y Los Destructores de Memo Ocampo (2 de enero)

La sede contará con espacios para juegos mecánicos, venta de artesanías, gastronomía local y zonas de baile, lo que la convierte en un atractivo plan para los michoacanos durante las vacaciones decembrinas.

La venta de boletos será anunciada en los próximos días por los canales oficiales del evento.