La India Yuridia vuelve con su show a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comediante mexicana La India Yuridia se presentará en la capital michoacana el próximo 7 de noviembre, de acuerdo con información difundida por Entrada Libre Espectáculos.
La cita, según la revista, será en el Teatro Morelos de la ciudad.
El show promete una noche llena de humor y sátira social, característicos del estilo de la standupera, quien se ha consolidado como una de las figuras más exitosas de la comedia en México.
Los boletos estarán disponibles en las próximas semanas a través de los canales oficiales de la productora.
Mientras que en redes sociales ya comenzó la expectativa por la llegada de la artista a Morelia.
RYE-