La India Yuridia vuelve con su show a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comediante mexicana La India Yuridia se presentará en la capital michoacana el próximo 7 de noviembre, de acuerdo con información difundida por Entrada Libre Espectáculos.

La cita, según la revista, será en el Teatro Morelos de la ciudad.

El show promete una noche llena de humor y sátira social, característicos del estilo de la standupera, quien se ha consolidado como una de las figuras más exitosas de la comedia en México.