La banda de rock Insite regresa a Morelia tras varios años de ausencia

Insite, banda originaria de Mexicali, Baja California, se formó en 2001, pero no fue hasta 2007 que debutaron oficialmente con su primer material discográfico Una Vida no es Suficiente. Gracias a este álbum fueron reconocidos no solo en su ciudad natal sino en el resto de la escena musical nacional del momento.

Se espera que la banda toque éxitos como "Cielos que Lloran", "Siempre me Dejas", "Me Amarás al Amanecer", "Piensa en que" así como los sencillos recientemente lanzados "Hoy Creo en Mí" y "Protagonista".

Los boletos para ver a esta agrupación se consiguen en físico en La Suavecita, en la sucursal de Madero; a través del WhatsApp 44 31 18 47 22; o en línea en passline.com.