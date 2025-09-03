Kudai vuelve a reprogramar concierto en Morelia; ahora será en diciembre, dicen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda chilena Kudai volvió a posponer su presentación en la capital michoacana y ahora será el próximo 5 de diciembre de 2025 en el Salón Arena, según informó una revista local, y reportes en redes sociales.
El concierto estaba inicialmente programado para el pasado 31 de mayo, pero se reprogramó a noviembre de este año debido a la ley seca por las elecciones judiciales federales, lo que impidió que se llevara a cabo en la fecha prevista.
En aquel momento, la agrupación compartió un comunicado en sus redes sociales donde agradeció la comprensión de los fans: “Sabemos cuánta ilusión tenían por este concierto y lo importante que es para muchos de ustedes reencontrarse con la banda”.
El concierto de Kudai en Morelia aún no se ha anunciado en las redes sociales de la banda, pero en redes ya se dijo que la nueva fecha es la mencionada.
RYE-