Kudai vuelve a reprogramar concierto en Morelia; ahora será en diciembre, dicen

El concierto estaba inicialmente programado para el pasado 31 de mayo, pero se reprogramó a noviembre de este año debido a la ley seca por las elecciones judiciales federales, lo que impidió que se llevara a cabo en la fecha prevista.

En aquel momento, la agrupación compartió un comunicado en sus redes sociales donde agradeció la comprensión de los fans: “Sabemos cuánta ilusión tenían por este concierto y lo importante que es para muchos de ustedes reencontrarse con la banda”.