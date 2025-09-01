Kika Edgar dará concierto acústico en Pátzcuaro, Michoacán

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante mexicana Kika Edgar ofrecerá por primera vez un concierto en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, como parte de las experiencias exclusivas del Festival del Café, Chocolate y Vino 2025.
En un espectáculo íntimo y acústico, la también actriz se presentará el próximo domingo 16 de noviembre en el histórico Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, un recinto emblemático por su arquitectura y valor cultural.
La presentación de Kika Edgar forma parte de la apuesta del festival por fusionar el arte, la música y la gastronomía, brindando a los asistentes una velada inolvidable entre los sabores del café, chocolate y vino.
“Será una noche llena de magia”, anticiparon los organizadores en redes sociales, al confirmar que la artista se suma a las actividades del evento.
Esta será la primera vez que Kika Edgar, conocida por su poderosa voz y su trayectoria en teatro musical y telenovelas, se presente en este tipo de festivales en Michoacán, lo que representa un atractivo especial para sus seguidores en la región.
RYE-