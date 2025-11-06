Kanye West “anuncia” concierto en México… pero algo no cuadra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una publicación enigmática sacudió las redes sociales de fanáticos del rap: Kanye West, también conocido como Ye, supuestamente ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México.

El anuncio no provino de sus canales oficiales, sino de una página web específica: yemexicocity.com, la cual ofrece un pre-registro para adquirir boletos, sin más detalles sobre precios u horarios, solo aparecen los promotores del evento "La México", "Five One Five Entertainment" y "Access Opera". Al registrarte estarías aceptado recibir información de parte de los organizadores que supuestamente puedes cancelar en cualquier momento.