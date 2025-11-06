Kanye West “anuncia” concierto en México… pero algo no cuadra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una publicación enigmática sacudió las redes sociales de fanáticos del rap: Kanye West, también conocido como Ye, supuestamente ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo 30 de enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México.
El anuncio no provino de sus canales oficiales, sino de una página web específica: yemexicocity.com, la cual ofrece un pre-registro para adquirir boletos, sin más detalles sobre precios u horarios, solo aparecen los promotores del evento "La México", "Five One Five Entertainment" y "Access Opera". Al registrarte estarías aceptado recibir información de parte de los organizadores que supuestamente puedes cancelar en cualquier momento.
A diferencia de giras anteriores, no se muestra información sobre un tour internacional, por lo que puede parecer que se trata de una estrategia para medir el interés del público mexicano antes de confirmar el evento.
Cabe recordar que la única presentación de Kanye West en México ocurrió en octubre de 2008, cuando trajo su gira Glow in the Dark al Palacio de los Deportes. Aquella vez, el recinto apenas alcanzó entre el 40 y 50 por ciento de su capacidad, quedando visibles grandes zonas vacías.
Desde entonces, Ye no ha regresado al país, pese a su evolución artística y múltiples controversias mediáticas que han mantenido su nombre en los titulares. Hoy, con un público dividido entre el fanatismo y la crítica, su regreso —de confirmarse— marcaría un hito en la música urbana internacional.
