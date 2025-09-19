Jorge “Coque” Muñiz dará concierto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante y conductor Jorge “Coque” Muñiz ofrecerá un concierto en Morelia en próximas fechas.
Una revista local informó que la cita será el próximo 13 de diciembre en el teatro "Morelos", como parte de su gira de presentaciones en el país.
Sobre cómo obtener los boletos para el concierto no se han dado detalles aún.
Para esta velada se espera una alta asistencia de público para disfrutar del repertorio musical del intérprete, conocido por su estilo romántico y su trayectoria en la televisión mexicana.
