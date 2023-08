Jo-Jo Jorge Falcón, contento de regresar a Morelia, promete un show de calidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jo-Jo Jorge Falcón, el artista, cantante y comediante, volverá a Morelia el próximo viernes 4 de agosto, como parte de su gira del adiós.

“Le llamo la Gira del Adiós porque me iré bajando de a poco del escenario que tantas satisfacciones me dio. Después de 50 años no es fácil decir adiós; se acabó”, comentó el artista a MIMORELIA.COM.

El comediante compartió que poco a poco se hace a la idea de darle fin a su carrera, por ello también escoge mejor su trabajo y evita acudir a lugares “difíciles o peligrosos” y pese a que “es triste, tiene que ser”, comentó, ya que con sus 70 años de edad, hacer viajes muy largos ya le generan cansancio.

Jo-Jo Jorge Falcón se dijo contento de volver a la ciudad de la cantera rosa, donde afirmó, hizo muchos amigos, pero durante sus visitas a la capital del estado aprovechó para conocer otros lugares de la entidad como Uruapan, Pátzcuaro, Quiroga, por mencionar algunos.

“Morelia es una ciudad donde a las personas les gusta el show de calidad, les llevo un show actualizado, de la vida real, con humor de todos los días”, comentó.

Jo-Jo Jorge Falcón se presentará en el teatro "Morelos" el próximo 4 de agosto con una única función a las 21:00 horas, con costos que van de los 500 a los 770 pesos. Los boletos se pueden comprar en taquillas del teatro y en bolemático.com.

RYE