J Balvin confirma gira por México: estas son las fechas y sedes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante colombiano J Balvin anunció su regreso a los escenarios mexicanos como parte de una nueva gira internacional programada para 2026. La promotora Ocesa confirmó que el reguetonero se presentará en tres de las principales ciudades del país durante el mes de mayo.

La gira incluirá presentaciones en:

Ciudad de México, el 14 de mayo, en el Palacio de los Deportes

Guadalajara, el 17 de mayo, en la Arena VFG

Monterrey, el 20 de mayo, en la Arena Monterrey

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.com.mx. La preventa exclusiva Banamex comenzará el 27 de noviembre y contará con opción de pago a tres meses sin intereses.

Este tour marca el regreso del intérprete de “Mi Gente” a tierras mexicanas, tras consolidarse como uno de los artistas más influyentes del género urbano a nivel global.