Humbe regresará a Morelia; anuncia concierto en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante regiomontano Humbe anunció este lunes las fechas oficiales de su nueva gira Dueño del Cielo Tour, que incluye un concierto en Morelia el próximo 12 de febrero, en la Plaza de Toros.

La noticia fue revelada a través de sus redes sociales y en el sitio oficial dueñodelcielo.com, donde se enlistan más de 40 fechas en México y Estados Unidos. En territorio nacional, la gira dará inicio el 7 de febrero en Monterrey, y continuará por ciudades como Guadalajara, Puebla, Mérida, y Tijuana.