Humbe regresará a Morelia; anuncia concierto en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante regiomontano Humbe anunció este lunes las fechas oficiales de su nueva gira Dueño del Cielo Tour, que incluye un concierto en Morelia el próximo 12 de febrero, en la Plaza de Toros.
La noticia fue revelada a través de sus redes sociales y en el sitio oficial dueñodelcielo.com, donde se enlistan más de 40 fechas en México y Estados Unidos. En territorio nacional, la gira dará inicio el 7 de febrero en Monterrey, y continuará por ciudades como Guadalajara, Puebla, Mérida, y Tijuana.
En Estados Unidos, Humbe se presentará en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston y Chicago, consolidando su presencia internacional tras el éxito de sus anteriores giras.
Humbe, conocido por temas como "Te Conocí en Japón", "El Poeta" y "Amor de Cine", se ha posicionado como uno de los artistas jóvenes más influyentes del pop alternativo en español, destacando por su estilo emocional y letras introspectivas.
La venta de boletos para todas las fechas se realizará a través del portal oficial, aunque aún no se ha anunciado la fecha exacta para la preventa en Morelia.
rmr