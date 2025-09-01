Here Comes The Kraken encabezará el Implode Fest 2025 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se convertirá en el epicentro del metal nacional el próximo 29 de noviembre, cuando Cervecería La Brü reciba la nueva edición del Implode Fest, un festival que combina música extrema y cerveza artesanal.

A través de sus redes sociales, los organizadores confirmaron que la banda mexicana Here Comes The Kraken encabezará el cartel de esta edición, acompañada por agrupaciones como Implode the Empire, Ulthar, Hurihau, Dragon de Piedra, FXCH The Monster, Aurora Lay, Charro Oficial MX, Estocolmo, entre otras.

El evento promete no sólo música extrema, sino también una experiencia completa con venta de cerveza artesanal y un ambiente que busca “dignificar la escena del estado”, según compartieron los organizadores.