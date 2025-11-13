Habrá gran fiesta vaquera michoacana este fin de semana en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con botas, sombreros y mucho orgullo regional, Morelia se alista para recibir a cientos de asistentes a La Máxima, una fiesta vaquera de tres días que reunirá música, gastronomía, tradiciones e identidad del 14 al 16 de noviembre en diferentes sedes de la capital michoacana.

Organizada por los Vaqueros Michoacanos y Condado Vaquero, esta celebración busca consolidarse como uno de los encuentros vaqueros más importantes de México, convocando a participantes tanto del país como de Estados Unidos.

Las actividades iniciarán el viernes 14 con la Fiesta Vaquera Norteña en la Casona Corregidora, donde el grupo norteño La Estafa amenizará la noche.

El sábado 15 se celebrará el encuentro “Entre Vaqueros” en Hacienda Zafiro Estrella, con comida oficial a cargo de Lobito de la Sierra, la participación musical de Frank Di, ganador del Festival Viña del Mar, y la fiesta a cargo de La Internacional Banda Perla de Michoacán.

Para cerrar con broche de oro, el domingo 16 tendrá lugar el evento “De Compas” con presentaciones del Ballet México de Colores y Carlo Lafontine en la Quinta Antonelli. El after party será en Watson Morelia con el DJ Freed Cardona.

El acceso general para cada evento varía entre los $150 y $800 pesos, pero también está disponible una pulsera “Full Access” por $1,500 que incluye todos los eventos.

