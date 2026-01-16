Habrá baile gratis con Player’s de Tuzantla, Banda Ráfaga y más, en el municipio de Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tradicionales fiestas patronales en honor al Señor San José ya tienen fechas y agrupaciones confirmadas para su edición 2026 en La Palma, en este municipio, con una cartelera musical que incluye la participación de reconocidas bandas del regional mexicano.

Las celebraciones se llevarán a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo, con presentaciones completamente gratuitas para los asistentes.

El 21 de marzo, el escenario recibirá a la Banda Móvil, la primera agrupación confirmada para este día, y estará acompañada por Los Player’s de Tuzantla, en una noche de baile y música que promete gran ambiente.

Para el 22 de marzo, los festejos continuarán con la presentación estelar de Banda Ráfaga, también como parte de los eventos gratuitos programados por los organizadores de la festividad.

Estas actividades forman parte de una de las celebraciones religiosas más importantes para la comunidad, combinando tradición, devoción y entretenimiento familiar.