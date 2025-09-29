Habrá baile con Alacranes Musical en Morelia; ¿cuándo y dónde?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación Alacranes Musical, reconocida en la escena del regional mexicano, llegará por primera vez a Morelia para presentarse en el Pabellón Don Vasco el próximo jueves 23 de octubre, en el marco de un Jaripeo-Baile Universitario.

El anuncio fue difundido en redes sociales a través de un cartel promocional que confirma la participación de los intérpretes de temas como “Por amarte así”, “A cambio de qué” y “La Rama del Mezquite”.

El evento promete una noche de ambiente festivo y música en vivo, que reunirá a estudiantes, familias y público en general.

Junto a Alacranes Musical también se presentará el grupo Los Príncipes, con lo que se asegura un cartel variado que combinará lo mejor de los géneros norteños y de banda.

La organización adelantó que próximamente dará a conocer más información sobre la venta de boletos y la logística del espectáculo.