Grupo Laberinto hará bailazo en Huandacareo, Michoacán

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Huandacareo se prepara para recibir al reconocido Grupo Laberinto, que ofrecerá un espectáculo musical el próximo 6 de enero de 2026, en las instalaciones de Rancho 52.
Este evento promete ser uno de los más esperados del inicio de año en la región, ya que la agrupación originaria de Sonora es reconocida por su estilo norteño con fuerte arraigo popular, y por ser una de las favoritas del público en bailes masivos.
Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles del evento, como precios y puntos de venta de boletos, la convocatoria ya ha generado expectativa entre los seguidores del grupo y habitantes de municipios cercanos.
Se recomienda estar atentos a las próximas publicaciones en redes sociales oficiales para conocer más información sobre el acceso, horario y otros artistas invitados.
RYE-