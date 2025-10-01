Gloria Trevi, Marisela, Emmanuel y más, en la Feria de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo; conoce los precios

Ciudad Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los organizadores de la Feria Regional de Todos los Santos 2025 dieron a conocer los costos de los boletos para la zona VIP de los conciertos que se llevarán a cabo en el marco de esta tradicional celebración, una de las más esperadas en la región Oriente de Michoacán.

De acuerdo a la información oficial, los precios por persona varían entre los $1,500 y $2,000 pesos, dependiendo del artista y la zona elegida.

Los boletos estarán disponibles en modalidad Platino, Oro o VIP General, con el objetivo de acercar al público a las presentaciones de artistas de talla nacional.

Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran Gloria Trevi, Marisela, Luis Ángel “El Flaco”, Pandora & Flans, La Adictiva, Emmanuel, Huracanes del Norte, Pancho Barraza y Cuisillos, quienes ofrecerán espectáculos musicales para todos los gustos.

Los costos de los boletos quedaron de la siguiente manera:

Gloria Trevi: $2,000 Platino | $1,800 Oro

Marisela: $1,800 VIP General

Luis Ángel “El Flaco”: $1,500 VIP General

Pandora & Flans: $2,000 Platino | $1,800 Oro

La Adictiva: $2,000 Platino | $1,800 Oro

Emmanuel: $2,000 Platino | $1,800 Oro

Huracanes del Norte: $2,000 Platino | $1,800 Oro

Pancho Barraza: $2,000 Platino | $1,800 Oro

Cuisillos: $1,800 VIP General

La Feria Regional de Todos los Santos se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural, artístico y familiar, que además de los conciertos ofrece actividades gastronómicas, artesanales y atracciones para todas las edades, con lo que se busca fortalecer la economía local y promover el turismo en Ciudad Hidalgo.