“Frida Mía”, la obra sobre Frida Kahlo, se presentará en Morelia

La obra promete transportar al público a los momentos más intensos y trascendentales de la pintora, destacando su legado en el arte y la cultura mexicana.

El elenco está encabezado por Rosalinda Rodríguez en el papel de Frida Kahlo y Fedro como La Catrina, personajes que darán vida a esta historia que entrelaza el realismo, el dolor, la pasión y la inmortalidad de la artista.

🎟️ Costos de boletos

💰 Zona Fan: $900

💰 Diamante: $800

💰 Plata: $600

(Precios más cargos por servicio)

Los boletos ya están disponibles a través de las taquillas y en línea en Blueticket.

RYE-