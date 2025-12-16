¡Fiestas en Atapaneo cerrarán el 2025 con Los Freddy’s, Pequeños Musical y La Dinastía y más!

Atapaneo, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tradicionales Fiestas Patronales de Atapaneo cerrarán el 2025 con un espectacular cartel musical, en el que destacan artistas de renombre y eventos ecuestres, y lo mejor: ¡todos los espectáculos serán completamente gratuitos para el público!

A través de redes sociales, los organizadores dieron a conocer el programa oficial para los días 26, 27 y 28 de diciembre, en el que se contempla una mezcla de géneros como la música regional mexicana, la banda y la tradición ecuestre, en un ambiente pensado para toda la familia.

El 26 de diciembre abrirá la fiesta Rancho El Principio, seguido de la agrupación Los Freddy’s, quienes traerán a Atapaneo sus éxitos románticos que han marcado generaciones.

Para el 27 de diciembre, el escenario recibirá a Banda Pequeños Musical y Banda R-15, además del cantante Ian Córdova junto con Rancho El Guamúchil, con una propuesta que combina juventud, talento y tradición.

El gran cierre llegará el 28 de diciembre con la presencia de La Dinastía de Tuzantla, reconocida agrupación michoacana de música tierra caliente, que hará vibrar la plaza con su estilo inconfundible, así como el espectáculo ecuestre de Los Destructores de Memo Ocampo, que pondrán el toque de adrenalina a la celebración.

Todos los eventos se llevarán a cabo en la Plaza de Toros Astro 2000, ubicada en Atapaneo, y para quienes deseen mesas VIP o más información, los organizadores habilitaron la línea telefónica 707 531 9212.

Con esta programación, la comunidad de Atapaneo invita a propios y visitantes a disfrutar del cierre de año con una serie de actividades que fortalecen la identidad cultural del pueblo, promueven la convivencia familiar y conservan las tradiciones patronales que han dado vida al lugar por generaciones.