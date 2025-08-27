Esto cuestan los boletos de Alicia Villarreal en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Alicia Villarreal se presentará en la capital michoacana, el próximo 8 de noviembre en el Palacio del Arte.

El concierto promete una experiencia envolvente para el público, con un escenario que permitirá disfrutar del show desde cualquier ángulo.

Los boletos ya están disponibles a través de MegaBoletos y en el punto de venta físico La Cueva de Chucho (centro).

Mesa Ruedo: $7,000 (Preventa especial en línea: $5,000)

Silla VIP: $2,000 (Preventa especial: $1,800)

Silla Oro: $1,800 (Preventa especial: $1,600)

Barrera: $1,300 (Preventa especial: $1,000)

General: $650 (Preventa especial: $550)

(Precios más cargo por servicio)

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono: +52 443 360 2573 o consultar en el portal oficial: megaboletos.ordenaboletos.com.mx.