Este sábado, Morelia se entrega a la experiencia del house y techno más chic

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 20 de septiembre, los amantes del house y el techno tienen una cita imperdible en Cosmos XO Sport Bar, donde la productora Selenum traerá una experiencia sonora y visual diseñada para vivir el club en su máxima expresión.

A través de redes sociales, Selenum anunció que su distintivo enfoque en la música electrónica auténtica —libre de concesiones— estará presente con una curaduría artística de alto nivel, sonido impecable, iluminación envolvente y un ambiente sobrio que invita a bailar con intensidad.

🎧 Line up (por orden alfabético):

Charlie ID

Emilio Duque

OG

Sebastian Lauren

Con un sello de elegancia y precisión, Selenum se ha posicionado como una plataforma que respeta profundamente la pista de baile y eleva cada evento a una experiencia completa, cuidando desde la selección musical hasta la estética del espacio.

Si buscas un plan nocturno con energía sofisticada, beats bien seleccionados y un público que vibra con el groove del house y techno de verdad, esta es tu opción.

https://www.facebook.com/share/1B27jVqvdh/