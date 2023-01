Erika Langarica viene a la Conco en Morelia

Erika Langarica ha dado su voz a personajes como Power de Chainsaw Man, Marin Kitagawa en My Dress-Up Darling, Yotsuba Nakano en The Quintessential Quintuplets, Iris en Fire Force, Suzu Urano de En este rincón del mundo, Alicia Rue en Sword Art Online, Visha Serebryakov en Saga of Tanya the Evil, Sakura en Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, Alicia Edelcia en Mi tío es de otro mundo, Homura en Dr. Stone y más.