Enanitos Verdes dará un "tour" de su discografía durante concierto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante su concierto en la ciudad de Morelia el próximo sábado, Enanitos Verdes dará a los asistentes un "tour" por toda su discografía, sin dejar de lado sus más grandes éxitos, adelantó en entrevista para MiMorelia.com Marciano Cantero, vocalista de la agrupación argentina.

"Pensaba en el hilo conductor y la conexión de las canciones que tocamos. Hablamos de carencias políticas, de fracasos amorosos y de cosas positivas como un nuevo amanecer. Me está dando gusto tocar canciones de hace muchos años, incluso algunas no las hemos tocado nunca –en conciertos- y me da mucho gusto sacar esas canciones que llegan a ser tremendas pero no fueron hits", dijo de cara a la tercera fecha de esta nueva gira por México que será en la capital del estado.

"Hay canciones que el público merece escuchar y estoy disfrutado cada momento del show", agregó Marciano Cantero, quien agradeció al público mexicano, luego de presentarse en la ciudad de Acapulco el pasado fin de semana donde fueron bien recibidos, pues dijo sentirse alegre de estar de nuevo en tierras mexicanas en esta gira que contempla 23 ciudades.

El vocalista de Enanitos Verdes dijo que esta gira también lo ven como una celebración a 42 años de la banda junto a sus compañeros Felipe Staiti y Daniel Piccolo.

“No daré nombres de canciones porque nos gusta el factor sorpresa, pero el show está muy bonito y el repertorio está muy bueno”, añadió Marciano Cantero, quien se dijo feliz de estar en México y de visitar Morelia, ahora que la pandemia está “más controlada”.

“A todos los amigos de Morelia los quiero invitar a esta celebración de 42 años a que canten con nosotros y recorrer un camino muy lindo”, finalizó el vocalista de la banda de rock que se presentará el próximo sábado 23 de abril en el Palacio del Arte de la ciudad de la cantera rosa, en punto de las 21:00 horas.

Lo boletos se pueden adquirir a través de www.showbizticket.com.mx y en la Cueva de Chucho (Centro), con costos que van desde los 635 hasta los mil 900 pesos, incluido el cargo por servicio.