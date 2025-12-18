¡El reggae regresa! Antidoping en el Salón Arena de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena musical de la capital michoacana se prepara para recibir a uno de los exponentes más importantes del reggae mexicano: Antidoping. La banda, que nació en 1992 en la Ciudad de México, celebra más de tres décadas fusionando el roots reggae, el ska y los ritmos caribeños con un toque urbano, con la misma energía y pasión que la catapultó a la fama en los años noventa.