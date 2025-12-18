¡El reggae regresa! Antidoping en el Salón Arena de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena musical de la capital michoacana se prepara para recibir a uno de los exponentes más importantes del reggae mexicano: Antidoping. La banda, que nació en 1992 en la Ciudad de México, celebra más de tres décadas fusionando el roots reggae, el ska y los ritmos caribeños con un toque urbano, con la misma energía y pasión que la catapultó a la fama en los años noventa.
Los seguidores más fieles tendrán la oportunidad de adquirir boletos en una preventa exclusiva, disponible solo para aquellos que hayan sido parte de los últimos dos conciertos de aniversario de Cultura Reggae Morelia. Con solo 50 boletos disponibles, esta oferta especial se puede obtener por $350. La preventa está habilitada a través de dos canales: en Instagram, bajo el contacto @gato_dreadmaker, y en la Plaza Comercial Capuchinas – Planta Alta en Morelia. Los interesados pueden obtener más información llamando al 443 121 0226.
El evento, que promete ser un hito en la vida cultural de Morelia, representa no solo un aniversario de la cultura reggae, sino también una oportunidad para disfrutar de una noche de fiesta, baile y mensajes de unidad, paz y amor a través de la música.
RPO