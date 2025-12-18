Eventos

¡El reggae regresa! Antidoping en el Salón Arena de Morelia

El concierto se realizará el 31 de enero de 2026 en el Salón Arena
Preventa especial para la comunidad Cultura Reggae Morelia: solo 50 boletos disponibles
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La escena musical de la capital michoacana se prepara para recibir a uno de los exponentes más importantes del reggae mexicano: Antidoping. La banda, que nació en 1992 en la Ciudad de México, celebra más de tres décadas fusionando el roots reggae, el ska y los ritmos caribeños con un toque urbano, con la misma energía y pasión que la catapultó a la fama en los años noventa.

El próximo 31 de enero de 2026, el Salón Arena será el epicentro de la celebración, donde la banda presentará un espectáculo lleno de energía y ritmo en el marco de los 10 años de Cultura Reggae Morelia, un movimiento que ha logrado consolidarse como un referente en la ciudad y que ha mantenido vivas las raíces del reggae en la región.

Los seguidores más fieles tendrán la oportunidad de adquirir boletos en una preventa exclusiva, disponible solo para aquellos que hayan sido parte de los últimos dos conciertos de aniversario de Cultura Reggae Morelia. Con solo 50 boletos disponibles, esta oferta especial se puede obtener por $350. La preventa está habilitada a través de dos canales: en Instagram, bajo el contacto @gato_dreadmaker, y en la Plaza Comercial Capuchinas – Planta Alta en Morelia. Los interesados pueden obtener más información llamando al 443 121 0226.

Con una discografía que abarca varias décadas y una base de seguidores leales, Antidoping se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del reggae en México. Su música, cargada de mensajes de resistencia y esperanza, resuena tanto en los jóvenes como en los adultos, siempre con el mismo toque distintivo que los ha caracterizado a lo largo de su carrera.

El evento, que promete ser un hito en la vida cultural de Morelia, representa no solo un aniversario de la cultura reggae, sino también una oportunidad para disfrutar de una noche de fiesta, baile y mensajes de unidad, paz y amor a través de la música.

