El Lago de los Cisnes llega a Morelia con el Ballet de Kiev

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las obras más emblemáticas del ballet clásico, El Lago de los Cisnes, será interpretada en Morelia por el prestigioso Ballet de Kiev el próximo 3 de marzo de 2026 en el Teatro José María Morelos, a las 20:00 horas.
La agrupación ucraniana, reconocida por su excelencia artística, ha recorrido los escenarios más importantes de Europa.
Durante sus giras por España entre 2022 y 2024, más de 325 mil personas ovacionaron sus funciones, marcadas por un contexto internacional que ha dotado de profundidad y emoción cada presentación.
En esta ocasión, el público moreliano podrá disfrutar de una de las puestas en escena más aclamadas, con música de Piotr Tchaikovsky, libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer, y coreografía de Marius Petipa.
Los boletos están por salir a la venta para esta única función, que promete ser una noche inolvidable para los amantes de la danza clásica.
