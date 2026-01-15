Eventos

El Lago de los Cisnes llega a Morelia con el Ballet de Kiev

Juan Carlos Martínez Samaguey
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las obras más emblemáticas del ballet clásico, El Lago de los Cisnes, será interpretada en Morelia por el prestigioso Ballet de Kiev el próximo 3 de marzo de 2026 en el Teatro José María Morelos, a las 20:00 horas.

La agrupación ucraniana, reconocida por su excelencia artística, ha recorrido los escenarios más importantes de Europa.

Durante sus giras por España entre 2022 y 2024, más de 325 mil personas ovacionaron sus funciones, marcadas por un contexto internacional que ha dotado de profundidad y emoción cada presentación.

En esta ocasión, el público moreliano podrá disfrutar de una de las puestas en escena más aclamadas, con música de Piotr Tchaikovsky, libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer, y coreografía de Marius Petipa.

Los boletos están por salir a la venta para esta única función, que promete ser una noche inolvidable para los amantes de la danza clásica.

