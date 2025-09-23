Eventos

El Arqui traerá su conferencia “Inexorable” a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juve 3D Studio llegará a la capital michoacana para presentar su charla inspiradora titulada “Inexorable”, un evento que busca motivar y transformar a los asistentes con un mensaje de superación personal.

La información fue dada a conocer en una revista local en la que se detalló que la conferencia se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 8:00 de la noche en el teatro "Morelos" de Morelia.

Los boletos para oír a el también llamado "Arqui" ya están disponibles en diferentes zonas y precios: Diamante $625, Oro $535, Plata $355 y General $250, más cargos por servicio.

El evento se perfila como una experiencia motivacional para el público moreliano, en la que Juve 3D Studio compartirá herramientas y reflexiones para afrontar retos de la vida con determinación.

