El Arqui traerá su conferencia “Inexorable” a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juve 3D Studio llegará a la capital michoacana para presentar su charla inspiradora titulada “Inexorable”, un evento que busca motivar y transformar a los asistentes con un mensaje de superación personal.

La información fue dada a conocer en una revista local en la que se detalló que la conferencia se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre a las 8:00 de la noche en el teatro "Morelos" de Morelia.