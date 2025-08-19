Dromedarios Mágicos confirma dos conciertos en Michoacán: Morelia y Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantautor Dromedarios Mágicos anunció dos presentaciones en Michoacán como parte de su gira “12 Años World Tour”, con fechas programadas en Zamora y Morelia a finales de agosto.
El primer concierto se realizará el viernes 29 de agosto a las 20:00 horas en El Botáñero Gastrocultural, ubicado en la calle Lerdo de Tejada #99, en Zamora. En esta presentación estarán como invitados especiales las bandas Mi amigo imaginario, Cossio y Hot drunk vampires.
Un día después, el sábado 30 de agosto a las 20:00 horas, Dromedarios Mágicos se presentará en Sala 322 Abasolo, en el Centro Histórico de Morelia, donde estará acompañado por Mi amigo imaginario como invitado especial.
Los boletos para la fecha en Zamora estarán disponibles directamente en el lugar, mientras que para la presentación en Morelia se pueden adquirir a través de la plataforma Passline.
Con este tour, Dromedarios Mágicos celebra 12 años de trayectoria musical, tiempo en el que se ha consolidado como uno de los proyectos de indie folk más destacados de la escena alternativa en México.
RYE-