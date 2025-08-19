Dromedarios Mágicos confirma dos conciertos en Michoacán: Morelia y Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantautor Dromedarios Mágicos anunció dos presentaciones en Michoacán como parte de su gira “12 Años World Tour”, con fechas programadas en Zamora y Morelia a finales de agosto.

El primer concierto se realizará el viernes 29 de agosto a las 20:00 horas en El Botáñero Gastrocultural, ubicado en la calle Lerdo de Tejada #99, en Zamora. En esta presentación estarán como invitados especiales las bandas Mi amigo imaginario, Cossio y Hot drunk vampires.