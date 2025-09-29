Doja Cat confirma concierto en México como parte de su gira mundial “The Scarlet Tour”

El tour, que lleva por nombre “The Scarlet Tour / Ma Vie”, recorrerá países de Oceanía, Asia, Europa y América Latina antes de llegar a Estados Unidos y Canadá en la segunda parte del año. En el caso de México, se trata de una de las paradas más esperadas por sus fans, quienes llevan tiempo pidiendo la visita de la artista al país.

El póster compartido por la promotora Live Nation confirma que la fecha de México se realizará después de presentaciones en Colombia y Perú, lo que sugiere que formará parte del tramo latinoamericano de la gira.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la sede ni la venta de boletos, se espera que en las próximas semanas se dé a conocer información adicional.

Doja Cat se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop y el hip hop a nivel internacional, destacando por su estilo irreverente, sus propuestas visuales y su capacidad para dominar las listas globales de streaming.

Con este anuncio, los fans mexicanos ya comienzan la cuenta regresiva para lo que promete ser una de las presentaciones más importantes del 2026 en el país.