Dios Salve a la Reina dará un tour por lo mejor de Queen este sábado en Morelia

Voz, melodías, escenografía, coreografía, instrumentos e incluso la similitud física han permitido que la madre del propio Freddie Mercury, integrantes de la banda Queen y revistas de talla internacional consideren que esta agrupación latinoamericana con más de 20 años de trayectoria sea “Queen, después de Queen”.

Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, Under Pressure, Don’t stop me now y Another One Bites the Dust, por mencionar algunos, son éxitos que interpretará la banda en el concierto que tendrá una duración de poco más de dos horas.

“En su imagen y semejanza recrean todo lo más posible a Queen. Traen un piano de cola e instrumentos que usaban en esos años de la banda Queen”, añadió Paulina Hernández.