Daniel Gutiérrez llega en acústico al corazón de Morelia

El vocalista de La Gusana Ciega ofrecerá un concierto acústico exclusivo
La cita es el 17 de enero, a las 21:00 horas, en Nameless Hidden Bar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 17 de enero, Daniel Gutiérrez, vocalista y alma creativa de La Gusana Ciega, llegará a la capital michoacana para ofrecer un concierto acústico que promete despojar a sus canciones de artificios y acercarlas, sin intermediarios, al corazón del público.

El encuentro tendrá lugar a las 21:00 horas en Nameless Hidden Bar, un espacio ubicado sobre Avenida Madero Oriente, en pleno Centro Histórico de Morelia, donde la arquitectura, la penumbra y la música crearán una atmósfera propicia para la introspección y la complicidad sonora.

Lejos de los grandes escenarios, Daniel Gutiérrez compartirá este viaje musical con los morelianos desde un formato íntimo, donde cada acorde se convierte en confesión y cada letra dialoga con la memoria colectiva de varias generaciones que han hecho de La Gusana Ciega parte de su banda sonora vital.

La experiencia será tan cercana como impredecible: los lugares se asignarán conforme vayan llegando los asistentes, y no se descarta compartir mesa con desconocidos, una invitación tácita a que la música también sea puente para nuevas amistades.

El costo del acceso es desde los $550.00 pesos, más comisión por servicio. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de danielgusana.yasta.mx/eventos/34

