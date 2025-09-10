Eventos

Cosme Tadeo y su Banda animarán El Grito en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Zamora se alista para celebrar la tradicional ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre, con la presentación musical de Cosme Tadeo y su Banda Reyes de Cajititlán en la Plaza Principal.

El evento comenzará a las 9:30 de la noche, en el marco de las fiestas patrias que cada año reúnen a cientos de familias para conmemorar la independencia de México.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar en esta celebración que estará acompañada de música de banda en vivo, ambiente familiar y actividades alusivas a las fiestas patrias.

Con este evento, Zamora se suma a los municipios michoacanos que mantienen viva la tradición del Grito, una de las conmemoraciones cívicas más importantes del país.

