¡Confirmado! Rosalía vuelve a México en 2026 con su tour LUX
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rosalía, una de las artistas más influyentes del panorama musical actual, regresará a México como parte de su LUX TOUR 2026, con presentaciones confirmadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante el mes de agosto.
De acuerdo con información difundida por OCESA y Banamex, la cantante española se presentará en tres de los recintos más importantes del país:
15 de agosto – Arena VFG, Guadalajara
19 de agosto – Arena Monterrey
24 y 26 de agosto – Palacio de los Deportes, Ciudad de México
La preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex comenzará el 10 de diciembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 11 de diciembre a través de Ticketmaster México.
Rosalía incluirá a México en su extensa gira que recorrerá Europa, Estados Unidos y América Latina, posicionando al país como una de las paradas estratégicas en su calendario. Su última visita fue en 2022 con su gira “Motomami World Tour”, donde agotó localidades en pocos días.
rmr