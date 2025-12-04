¡Confirmado! Rosalía vuelve a México en 2026 con su tour LUX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Rosalía, una de las artistas más influyentes del panorama musical actual, regresará a México como parte de su LUX TOUR 2026, con presentaciones confirmadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante el mes de agosto.

De acuerdo con información difundida por OCESA y Banamex, la cantante española se presentará en tres de los recintos más importantes del país: