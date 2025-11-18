¡Confirmado! Deftones anuncia concierto en CDMX 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda californiana Deftones ha confirmado que ofrecerá un concierto en la Ciudad de México el próximo 29 de marzo de 2026, en el emblemático Palacio de los Deportes.

La preventa de boletos comenzará el 21 de noviembre, exclusiva para clientes Banamex, mientras que la venta general será el 22 de noviembre. Por ahora, esta es la única fecha confirmada en el país, lo que eleva aún más el interés por asegurar un lugar en esta cita con el metal alternativo.

El concierto será una oportunidad única para revivir la intensidad que dejó su actuación en el festival Corona Capital, donde ofreció un espectáculo brutal y memorable, marcando un antes y un después en su relación con el público mexicano.

Así que si eres fan de corazón o simplemente quieres presenciar una de las bandas más influyentes del género en vivo, marca en tu calendario el 29 de marzo de 2026 y alista el clic para la compra de boletos.