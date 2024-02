Conco en Morelia reunirá a Shun de Andrómeda, Agumon, Neji Hyūga y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Conco en Morelia reunirá en su primera edición de este 2024 a las voces de Shun de Andrómeda, Agumon, Neji Hyūga y más personajes de tus series favoritas.

Lo anterior dio a conocer la Concomics en sus redes sociales, en las que destapó que dos de los invitados que vienen a la ciudad son los actores Pepe Vilchis y Uraz Huerta.

Pepe es una leyenda del doblaje que ha dado voz a inumerables personajes como Shun de Andrómeda en los Caballeros del Zodiaco, Loki en Marvel, Neji Hyūga de Naruto, Satoru Gojo en Jujutsu Kaisen, Zamas en Dragon Ball Super, Spike Spiegel en Cowboy Bebop, Chang Wufei en Gundam Wing, Kuzan / Aokiji en la franquicia de One Piece, Matt Ishida en Digimon 02, Yoshikage Kira en JoJo's Bizarre Adventure, Shoto Todoroki en My Hero Academia, Trevor Belmont en Castlevania, Rey Magnífico en Wish, Tío Grandpa y muchos, muchos, muchos personajes más.