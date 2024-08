Con pelea con causa, Sol Vargas peleará para mantener su título como campeona del mundo

Además de las coestelares de Edwin Garnica y Felipe Oregón que contendrán en la categoría de peso súper ligero; y Pepe Chávez "Marciano" y Diego Facio "El Samurai", de peso medio.

Iniciará a las 19:00 horas con peleas preliminares y luego el boxeo profesional.

El costo de las entradas es desde los 200 pesos, 300 pesos y hasta 500 pesos (VIP).

Sol Vargas dijo que la preparación "se plasma arriba del ring, les prometo que será una gran pelea, e van a ir con un gran sabor de boca", asimismo agradeció el apoyo. "No me hago chiquita ante las adversidades", comentó y añadió que después de 4 años de no pelear en Morelia lo volverá a hacer.