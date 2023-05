Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carlo Vázquez viene a la Conco en Morelia, se confirmó este día por medio de las redes sociales oficiales del evento.

"¡Carlo Vázquez se une a los invitados de la ConCo Morelia para el día domingo!", se publicó en el anuncio.



Carlo Vázquez es la nueva voz de Seiya de Pegasus desde Saint Seiya: Knights of the Zodiac - Battle for Sanctuary -y la versión Live Action, también es famoso por dar voz a Peter Quill (Star-Lord) en el Universo Cinematográfico Marvel, Keith en Voltron: El defensor legendario, Legoshi en Beastars, Brutacio Torton en la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón. Owen Grady de la franquicia de Jurassic World, Sinbad en Magi: La aventura de Sinbad, Caesar Anthonio Zeppeli en JoJo's Bizarre Adventure y muchos más.

La estrella viene a Ceconexpo, en Morelia, el 3 y 4 de junio y los boletos ya están a la venta en Gekko Shop, Local 240 Segundo Piso de la Plaza de la Tecnología Morelia.