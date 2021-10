Cancelan concierto, fans exigen reembolso y no les contestan

En los comentarios de esa publicación, la gente ha comenzado a cuestionar sobre su reembolso, algunos señalan que ya mandaron mensaje a la dirección de correo electrónico pero no han obtenido respuesta.

Otros usuarios señalan que en la página de ventas de boletos antes había un teléfono de contacto y ahora ya no aparece.

"Contesten para un reembolso", "También envié correo para el reembolso pero no me responden ¿Cuál sería el proceso para solicitarlo?", "Ya que se canceló el evento, ¿cómo nos darán nuestro reembolso? Ya mandé mensaje al correo y nada más no me responden", "¿Qué pasa con el rembolso del evento? Envié correo", son algunos de los varios comentarios al respecto.

Usuarios escribieron a esta redacción y señalan que ya han escrito varias ocasiones al correo antes mencionado pero siguen sin obtener respuesta.

Esta redacción revisó la página de Dticket y aún es posible adquirir boletos para dicho show. Por lo que se ve que no han actualizado la información y si una persona no está enterada de la cancelación, puede comprar entradas para un evento que no se realizará.