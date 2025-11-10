Calentano Fest 2025 llega a Morelia con La Dinastia de Tuzantla, Beto y sus Canarios y más

La cartelera estará encabezada por La Dinastía de Tuzantla, conocida como “la reina del sentimiento ranchero”, junto a Beto y sus Canarios, una de las agrupaciones más reconocidas del género calentano.

El ambiente musical se complementará con la participación de Banda Ola Azul, quienes pondrán el ritmo en las zonas de baile, garantizando una tarde y noche llenas de energía y sabor regional.