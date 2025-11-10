Calentano Fest 2025 llega a Morelia con La Dinastia de Tuzantla, Beto y sus Canarios y más

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ritmo de la música de Tierra Caliente llegará con fuerza el 7 de diciembre a la Plaza de Toros “El Relicario”, con la esperada realización del Calentano Fest 2025, un evento que promete encender la pista de baile en la capital michoacana.
La cartelera estará encabezada por La Dinastía de Tuzantla, conocida como “la reina del sentimiento ranchero”, junto a Beto y sus Canarios, una de las agrupaciones más reconocidas del género calentano.
El ambiente musical se complementará con la participación de Banda Ola Azul, quienes pondrán el ritmo en las zonas de baile, garantizando una tarde y noche llenas de energía y sabor regional.
La jornada dará inicio a las 4:00 de la tarde, y se espera gran afluencia de asistentes locales y foráneos.
La venta de boletos estará disponible próximamente en puntos autorizados de la ciudad y en plataformas digitales oficiales.
RYE-