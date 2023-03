¿Bueno para el albur? Participa en este concurso de albures en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El albur, ese juego de palabras en doble sentido que tiene como finalidad someter al otro en temas sexuales y que en México es muy usado, tendrá un concurso en Morelia.

Jeudi 27 organiza este concurso de albures que se llevará a cabo el próximo primero de abril en sus instalaciones, en Valentín Gómez Farías 265 en el Centro Histórico de Morelia.

Aquellos que se sientan "muy salsa" y quieran participar deben saber que hay unos sencillos requisitos como: ser mayor de edad y saber del albur.

Pero también hay reglas para que el concurso sea más emocionante: no decir groserías, no repetir versos, no insultar y contestar en menos de cuatro segundos.

Quienes estén interesados pueden inscribirse por solo 10 pesos, ahí en las instalaciones de Jeudi 27 ese mismo 1 de abril a partir de las 5 de la tarde.