Banda Cuisillos hará bailazo antes de Navidad en Cuitzeo, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Cuitzeo vivirá una noche especial con el tradicional Baile del Migrante, evento que se celebrará el próximo 19 de diciembre en la Explanada Bicentenario, y que contará con la presentación estelar de la reconocida Banda Cuisillos.
Organizado por el Ayuntamiento de Cuitzeo, el evento busca reunir a familias y migrantes en un ambiente de fiesta, música y reencuentro.
Además de la Banda Cuisillos, el público podrá disfrutar del espectáculo de La Sonora Dinamita, La Realeza y Grupo Libra, quienes prometen ambientar la velada con sus mejores éxitos.
De acuerdo a cartel publicado por el creador de contenido Fredy Morales, los boletos estarán disponibles a partir del 1 de diciembre en la oficina de Atención al Migrante.
El costo en preventa será de $300 pesos y en taquilla de $350 pesos. Para espacios reservados, el precio es de $2,700 pesos por mesa.
El evento está abierto al público en general, pero se ha anunciado que las y los migrantes que visiten Cuitzeo podrán ingresar de manera gratuita, presentando identificación oficial del país donde residen.
RYE-