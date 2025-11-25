Banda Cuisillos hará bailazo antes de Navidad en Cuitzeo, Michoacán

De acuerdo a cartel publicado por el creador de contenido Fredy Morales, los boletos estarán disponibles a partir del 1 de diciembre en la oficina de Atención al Migrante.

El costo en preventa será de $300 pesos y en taquilla de $350 pesos. Para espacios reservados, el precio es de $2,700 pesos por mesa.

El evento está abierto al público en general, pero se ha anunciado que las y los migrantes que visiten Cuitzeo podrán ingresar de manera gratuita, presentando identificación oficial del país donde residen.