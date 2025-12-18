Atapaneo cerrará el año con una tonelada de carnitas para las Fiestas Patronales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Atapaneo festejará sus Fiestas Patronales de una manera muy especial este 26 de diciembre, al regalar una tonelada de carnitas a las primeras 4 mil personas que asistan al evento.

La conocida carnicería Carnitas El Pitufo, originaria de Tarímbaro, se encargará de ofrecer este festín gastronómico como parte de las celebraciones que cierran el año con sabor, tradición y unidad para la comunidad.