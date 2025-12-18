Atapaneo cerrará el año con una tonelada de carnitas para las Fiestas Patronales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tenencia de Atapaneo festejará sus Fiestas Patronales de una manera muy especial este 26 de diciembre, al regalar una tonelada de carnitas a las primeras 4 mil personas que asistan al evento.
La conocida carnicería Carnitas El Pitufo, originaria de Tarímbaro, se encargará de ofrecer este festín gastronómico como parte de las celebraciones que cierran el año con sabor, tradición y unidad para la comunidad.
La Plaza de Toros Astro 2000 será el punto de encuentro para los asistentes que deseen disfrutar de las deliciosas carnitas michoacanas, totalmente gratis.
El evento forma parte de un programa más amplio de actividades que se desarrollarán entre el 26 y el 28 de diciembre, con presentaciones musicales y espectáculos ecuestres que también serán gratuitos para el público.
Sin embargo, la tonelada de carnitas gratis se destaca como la principal atracción del día, atrayendo a miles de personas que no querrán perderse esta oportunidad.
El 26 de diciembre, el escenario será inaugurado por Los Freddy’s, la agrupación que conquistó al público con sus éxitos románticos. A lo largo de los días siguientes, Atapaneo recibirá a otras destacadas agrupaciones como Banda Pequeños Musical y La Dinastía de Tuzantla, que pondrán ritmo a las festividades. También se incluirán espectáculos ecuestres de alto nivel, con la participación de Los Destructores de Memo Ocampo, que agregarán adrenalina a las celebraciones.
