Anuncian concierto de Porter en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales comenzó a circular el reporte de que la banda mexicana Porter podría presentarse en Morelia el próximo 20 de marzo de 2026.

De acuerdo con publicaciones difundidas por una revista local en plataformas digitales, el concierto tendría lugar en el Salón Arena, recinto ubicado en la capital michoacana.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre boletos o venta de entradas.