Anuncian concierto de Porter en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales comenzó a circular el reporte de que la banda mexicana Porter podría presentarse en Morelia el próximo 20 de marzo de 2026.
De acuerdo con publicaciones difundidas por una revista local en plataformas digitales, el concierto tendría lugar en el Salón Arena, recinto ubicado en la capital michoacana.
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre boletos o venta de entradas.
Porter es una de las agrupaciones más reconocidas del rock alternativo nacional, con más de dos décadas de trayectoria y una base sólida de seguidores gracias a éxitos como Cuervos, Host of a Ghost y Murciélago.
En redes sociales, fans michoacanos han comenzado a reaccionar con entusiasmo ante la posibilidad del show, que formaría parte de su gira 2026, aunque aún se espera una confirmación por parte de los organizadores o del propio grupo.
