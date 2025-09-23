Animal Film Fest prolonga la pesadilla: Morelia vivirá un día extra de terror

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Animal Film Fest, festival mexicano de cine de horror, anunció que su sexta edición en Morelia tendrá una fecha extra y se extenderá hasta el domingo 5 de octubre de 2025.

La programación original contemplaba funciones del 2 al 4 de octubre, pero debido al interés del público se sumó un día adicional con nuevas proyecciones, estrenos y actividades especiales.

La organización del festival adelantó que en esta jornada extendida se presentarán nuevas historias de terror, suspenso y fantasía oscura, además de sorpresas que serán reveladas en los próximos días.