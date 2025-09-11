Amanda Miguel, La Trevi, Molotov, Porter, Plastilina Mosh y más, en Feria del Alfeñique en Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 1 de octubre al 4 de noviembre se llevará a cabo la edición número 56 de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Toluca, Estado de México.
En esta ocasión, Colombia será el país invitado y se contará con un cartel musical de gran nivel que incluye a Amanda Miguel, Gloria Trevi, Molotov, Porter, Plastilina Mosh, Los Tucanes de Tijuana, entre otros artistas.
El festival, que celebra las tradiciones en torno al Día de Muertos, ofrecerá además actividades culturales, exposiciones y venta de artesanías, con especial énfasis en el alfeñique, dulce típico de la temporada.
Para los michoacanos interesados en asistir, Toluca se encuentra a poco más de 3 horas de distancia en automóvil desde Morelia, lo que convierte a este festival en una opción cercana para disfrutar de una de las ferias culturales más reconocidas del país.
RYE-