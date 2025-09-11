Amanda Miguel, La Trevi, Molotov, Porter, Plastilina Mosh y más, en Feria del Alfeñique en Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 1 de octubre al 4 de noviembre se llevará a cabo la edición número 56 de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Toluca, Estado de México.

En esta ocasión, Colombia será el país invitado y se contará con un cartel musical de gran nivel que incluye a Amanda Miguel, Gloria Trevi, Molotov, Porter, Plastilina Mosh, Los Tucanes de Tijuana, entre otros artistas.