Alexis Mvgler llega a Morelia con show drag este 6 de marzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El bar moreliano Mamá No Lo Sabe celebrará su 19 aniversario con un espectáculo especial que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, en su sede ubicada en el Centro Histórico de la ciudad.

Para esta edición conmemorativa, el lugar contará con la participación estelar de Alexis Mvgler, artista drag de estilo Fashion Monster Drag Clown, reconocido por su propuesta visual audaz y performática.

El show promete ser una de las presentaciones más llamativas de la cartelera, como parte de las actividades de aniversario del recinto, que a lo largo de casi dos décadas ha impulsado el arte drag y la diversidad cultural en Morelia.

La dirección del evento es Aldama 116, Centro Histórico de Morelia, y las ventas y reservaciones están disponibles al número 443 734 0491.

La organización del evento ha comenzado a revelar más detalles de la cartelera con la promesa de una celebración vibrante para la comunidad LGBTQ+ y público en general.