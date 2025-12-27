Violentómetro Animal: así puedes saber si estás viendo un caso de crueldad

Este recurso ha sido utilizado por distintas entidades y colectivos de protección animal como una forma de concientizar a la población y fomentar la denuncia ciudadana.

¿Qué es el Violentómetro Animal?

El Violentómetro Animal es una representación visual que divide las conductas violentas en tres niveles: negligencia, maltrato y crueldad, de menor a mayor gravedad.

Su propósito es educativo: permitir que cualquier persona, incluso sin conocimientos veterinarios o legales, pueda reconocer si un animal está siendo víctima de abuso.

¿Qué conductas considera?

Negligencia

Acciones que implican descuido o falta de atención:

Falta de higiene corporal del animal.

No vacunarlo ni esterilizarlo.

No brindarle recreación o socialización.

Dejarlo salir a la calle sin supervisión ni identificación.

Maltrato

Acciones que causan sufrimiento físico o emocional:

Golpes no invalidantes.

No llevar al veterinario cuando está enfermo o herido.

Mantenerlo permanentemente amarrado o sin refugio.

No alimentarlo adecuadamente o mantenerlo en espacios inseguros como azoteas o balcones.

Crueldad

Actos graves que ponen en riesgo la vida del animal: