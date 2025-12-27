Violentómetro Animal: así puedes saber si estás viendo un caso de crueldad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Identificar cuándo un animal está siendo víctima de maltrato no siempre es sencillo. Por eso, se ha difundido el uso del Violentómetro Animal, una herramienta gráfica que permite distinguir diferentes niveles de violencia hacia los animales, desde negligencia leve hasta actos de crueldad extrema.
Este recurso ha sido utilizado por distintas entidades y colectivos de protección animal como una forma de concientizar a la población y fomentar la denuncia ciudadana.
El Violentómetro Animal es una representación visual que divide las conductas violentas en tres niveles: negligencia, maltrato y crueldad, de menor a mayor gravedad.
Su propósito es educativo: permitir que cualquier persona, incluso sin conocimientos veterinarios o legales, pueda reconocer si un animal está siendo víctima de abuso.
Acciones que implican descuido o falta de atención:
Falta de higiene corporal del animal.
No vacunarlo ni esterilizarlo.
No brindarle recreación o socialización.
Dejarlo salir a la calle sin supervisión ni identificación.
Acciones que causan sufrimiento físico o emocional:
Golpes no invalidantes.
No llevar al veterinario cuando está enfermo o herido.
Mantenerlo permanentemente amarrado o sin refugio.
No alimentarlo adecuadamente o mantenerlo en espacios inseguros como azoteas o balcones.
Actos graves que ponen en riesgo la vida del animal:
Tortura, zoofilia, envenenamiento.
Peleas de perros (delito federal).
Atropellamiento intencional.
Privación prolongada de agua o alimentos.
Abandono en condiciones extremas.
Lesiones que provocan invalidez o la muerte.
Muchas de estas prácticas, como dejar al perro en la azotea todo el día o no darle atención médica, se han normalizado. El Violentómetro permite visibilizar que no solo la violencia extrema es maltrato: también lo es el descuido, la indiferencia o el aislamiento forzado.
Además, estas acciones pueden tener consecuencias legales en Michoacán, donde existen leyes estatales que protegen a los animales y sancionan el maltrato.
BCT