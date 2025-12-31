Viajes, dinero o amor: cada tradición tiene su intención, ¿cuál harás tú?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La llegada de un nuevo año en Michoacán no solo se celebra con campanadas y uvas, sino también con una mezcla de tradiciones mexicanas populares en los hogares y rituales ancestrales que conectan con la identidad cultural purépecha. Hoy, último día del 2025, exploramos algunas de estas costumbres para que pares, pienses y elijas cuáles siguen tú y tu familia cada 31 de diciembre.

🍇 1. Doce uvas para 12 deseos

Una de las tradiciones más difundidas en México, y que también sigue mucha gente en Michoacán, es comer 12 uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año entrante y un deseo, como salud, amor o prosperidad económica.