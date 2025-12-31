Viajes, dinero o amor: cada tradición tiene su intención, ¿cuál harás tú?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La llegada de un nuevo año en Michoacán no solo se celebra con campanadas y uvas, sino también con una mezcla de tradiciones mexicanas populares en los hogares y rituales ancestrales que conectan con la identidad cultural purépecha. Hoy, último día del 2025, exploramos algunas de estas costumbres para que pares, pienses y elijas cuáles siguen tú y tu familia cada 31 de diciembre.
Una de las tradiciones más difundidas en México, y que también sigue mucha gente en Michoacán, es comer 12 uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año entrante y un deseo, como salud, amor o prosperidad económica.
En Morelia y otras ciudades del estado, este ritual forma parte casi indispensable de la cena familiar; de hecho, en los mercados locales —como el Mercado Independencia— las uvas para Año Nuevo figuran entre los productos más buscados estos días.
Además de las uvas, la cena de Año Nuevo reúne a familias en torno a platillos especiales. En los hogares morelianos es común ver ensalada de manzana, tamales, pozole o guajolote, y bebidas como ponche o atole, como parte de esa mesa que simboliza unión y gratitud por el año que termina.
Este ritual culinario no solo alimenta el cuerpo, sino que fortalece lazos familiares y comunitarios, sello de las fiestas decembrinas en Michoacán.
Algunas familias michoacanas también integran en sus preparativos rituales de buena suerte, como encender velas, usar ropa interior de colores con intenciones específicas, o llevar amuletos para atraer bienestar en el año venidero. Estos elementos son parte de una visión simbólica para comenzar el año con energía positiva.
Otras costumbres mexicanas que muchas personas en Michoacán también adoptan incluyen:
Comer lentejas o colocarlas en el bolsillo para atraer prosperidad económica.
Dar una vuelta a la manzana con maleta vacía para simbolizar deseos de viajes.
Limpieza de la casa antes del 31 para “dejar atrás lo viejo” y recibir lo nuevo con buena energía.
Más allá de la Nochevieja occidental, Michoacán conserva una celebración ancestral que inicia el 1 de febrero: la Fiesta del Año Nuevo P’urhépecha o Kurhikuaeri K’uinchekua. Esta festividad, heredada de generaciones purépechas, tiene un significado profundo de renovación, unidad y respeto por la naturaleza.
Durante esta ceremonia, que se revive en comunidades como Santa Clara del Cobre y Tzintzuntzan, se realiza el tradicional encendido del Fuego Nuevo, danzas, cantos y caminatas que simbolizan el inicio de un ciclo nuevo según el calendario purépecha.
Aunque esta fecha no coincide exactamente con el 31 de diciembre, refleja cómo diversas culturas dentro de Michoacán celebran un año nuevo desde sus propias raíces y cosmovisiones.
Este 31 de diciembre, entre compras en mercados, cenas familiares, uvas al filo de la medianoche y pequeños rituales de esperanza, Michoacán se prepara para recibir el 2026 con alegría, comunidad y raíces profundas. ¿Cuál de estas costumbres practicas cada año? Comparte tu tradición favorita con nosotros.
SHA