Vasos y termos sucios: el riesgo oculto que pocos conocen

La biopelícula bacteriana puede formarse incluso si el termo luce limpio
Las bebidas con azúcar o proteínas aceleran el crecimiento de microbios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso diario de vasos y termos reutilizables puede representar un riesgo para la salud si no se lavan adecuadamente. Aunque parezcan limpios, estos recipientes pueden albergar millones de bacterias invisibles que se multiplican con rapidez, especialmente si contienen bebidas distintas al agua.

La saliva, junto con los restos de bebidas, forma una biopelícula donde los microorganismos se adhieren y proliferan. Esto sucede incluso cuando los vasos aparentan estar limpios a simple vista.

Una investigación reveló que el agua potable dentro de un vaso puede pasar de tener 75 mil bacterias por mililitro a más de un millón en solo 24 horas.

Café, té, jugos y otras bebidas que contienen azúcar, proteínas o grasas crean un entorno ideal para el crecimiento de bacterias, a diferencia del agua. Esto convierte al termo sin lavar en un potencial riesgo sanitario.

Los expertos recomiendan lavar el vaso después de cada uso o al menos dos veces por semana si no es posible hacerlo de inmediato.

  • Aplicar detergente y dejar en remojo 10 minutos

  • Enjuagar con agua caliente (más de 60 °C)

  • Limpiar tapa, juntas, interior y exterior

  • Evitar solo enjuague con agua fría

¿Cuándo debes cambiar tu termo?

Se aconseja sustituir el recipiente si:

  • Tiene mal olor o sabor metálico

  • Presenta textura áspera, arañazos o cambio de color

  • Ha pasado más de un año de uso continuo

