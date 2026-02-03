Vasos y termos sucios: el riesgo oculto que pocos conocen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El uso diario de vasos y termos reutilizables puede representar un riesgo para la salud si no se lavan adecuadamente. Aunque parezcan limpios, estos recipientes pueden albergar millones de bacterias invisibles que se multiplican con rapidez, especialmente si contienen bebidas distintas al agua.

La saliva, junto con los restos de bebidas, forma una biopelícula donde los microorganismos se adhieren y proliferan. Esto sucede incluso cuando los vasos aparentan estar limpios a simple vista.

Una investigación reveló que el agua potable dentro de un vaso puede pasar de tener 75 mil bacterias por mililitro a más de un millón en solo 24 horas.

Café, té, jugos y otras bebidas que contienen azúcar, proteínas o grasas crean un entorno ideal para el crecimiento de bacterias, a diferencia del agua. Esto convierte al termo sin lavar en un potencial riesgo sanitario.