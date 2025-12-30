Uvas para Año Nuevo: ¿cuánto cuestan en Morelia y qué variedad te conviene?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comer 12 uvas al sonar las campanadas de Año Nuevo es una tradición muy arraigada en México, y este 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una guía útil para elegir las mejores uvas, tanto por sus beneficios como por su precio.

En su edición de diciembre de la Revista del Consumidor, Profeco explicó los distintos tipos de uva, sus propiedades nutricionales, y reveló los precios más bajos y más altos del país, incluyendo puntos de venta en Morelia.

¿Qué tipo de uva te conviene?

Profeco clasifica las uvas en tres grandes grupos:

Uva fruta : fresca, jugosa, con o sin semilla. Ideal para Año Nuevo.

Uva pasa : deshidratada, perfecta para repostería.

Uva industrial: más ácida, usada para vinos, jugos y jaleas.

Beneficios de las uvas

Además de ser símbolo de buenos deseos, las uvas ofrecen antioxidantes, fibra natural, potasio, magnesio, calcio y ácido fólico. También contienen taninos y ácido cafeico, compuestos con propiedades bactericidas.

¿Y en Morelia cuánto cuestan?

Según el monitoreo de Profeco realizado del 15 al 19 de diciembre, en el Mercado Revolución San Juan, en Morelia, la uva roja sin semilla se vendía en $60.00 pesos el kilo, uno de los precios más bajos del país.

Otras ciudades donde también se encontraron precios accesibles fueron Cancún ($49.90) y Ciudad Juárez ($69.00).

En contraste, el precio más alto para esta variedad fue de $149.00 pesos en León, Guanajuato, seguido por supermercados en Ciudad de México y Quintana Roo.

¿Cuánto cuestan otras variedades?

Uva globo o red globo :

Promedio nacional: $89.57/kg

Más barata: $36.90 en Saltillo, Coahuila

Más cara: $122.13 en Ciudad de México

Uva Thompson (blanca sin semilla) :

Promedio nacional: $102.17/kg

Más barata: $59.90 en La Paz, B.C.S.

Más cara: $160.00 en Guadalajara, Mérida y otras ciudades

Uva roja sin semilla:

Promedio nacional: $90.67/kg

Precio en Morelia: $60.00/kg

Más cara: $149.00 en León, Gto.

¿Dónde consultar todos los precios?

Profeco mantiene actualizado el portal Quién es Quién en los Precios, donde puedes revisar el costo por kilo en tu ciudad. Accede aquí:

👉 https://qqp.profeco.gob.mx/

SHA